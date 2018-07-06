BulatSHA

Булат BulatSHA

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
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Портфолио

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Отзывы заказчиков

arteren
Артем 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
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Все сделано как и было оговорено, качество на уровне.
Отличный вежливый заказчик. Молниеносная оплата.
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tincap
30 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$100
10 баллов
7 лет назад
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Отличный ответственный исполнитель, с которым приятно работать. Всегда на связи. Все понимает с первого раза. Однозначно рекомендую к сотрудничеству - не пожалеете.
Классный заказчик. Адекватный, понимающий. Оплатил молниеносно. Рекомендую.
Ответный отзыв