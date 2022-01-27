Виртуальная лабораторная работа (электронная)

Задача подробно описана во вложении. Вопросы по задаче: 1.Понятна ли Вам данная задача? 2. Если непонятна, задайте уточняющие вопросы? 3. Сможете ли Вы ее решить? 4. Если да, то в какие сроки? 5. Оцените стоимость задачи.(мы установили бюджет пока 50 тыс ...