Сделать 4 лабораторные работы по теме "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, СЕТИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ" согласно рекомендаций ниже. Есть 2 файла .exe не могу загрузить сюда, отправлю на почту или другим способом
А языке Python описать классы, соответствующие найденным сущностям.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В выбранной предметной области определить не менее 3-х связанных между собой сущности, их атрибуты. На языке
Python описать классы, соответствующие найденным сущностям. Создать объекты описанной связки классов. Реализовать
запросы. Для полученной программы построить диаграмму классов UML.
Выбранная предметная область в изображении.
Пример написания в пдф
- Похожие заказы
- Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт2 года назад
Выполнить по теме согласно требований к выполнению Объектно-ориентированное программирование задание: "Разработайте приложение, имитирующее работу биржи труда"Прикладное ПО5 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте, необходимо сделать рефакторинг расширения для Chrome браузера. Технические подробности будут описаны в инструкции (задача довольно простая для специалистов со зданием javascript). Коротко о задаче: необходимо уникализировать исходный код js модуля и часть фронт-энда расширения. Что нужно: 1. ...Прикладное ПО11 заявокЗакрыт2 года назад
Мне нужен телеграмм бот для доставки еды (в меню клиента в самом телеграмме должно быть такие функции: сделать заказ блюда там же оформить доставку выбрать оплату нал безнал, оплата при помощи бонусов или при помощи ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно делать виртуальную лабораторную работу по Физике (элмаг) 14 работ любая программаПрикладное ПОнет заявокЗакрыт2 года назад
- $12
Необходимо разработать программу, которая бы открывала в браузере определенный URL для получения токена Google Search Console (в целом не важно откуда) и затем принимала бы в ответ код авторизации непосредственно из браузера в программу ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт2 года назад
Здраствуйте. Сетка, которая должна рассчитать параметры прямоугольникаЗакрыт2 года назад
- $444
Нужно разработать ПО для интеграции сервиса бонусов Sagiс кассовым R-Keeper 7, за основу можно взять уже реализованные конкурентами решения [url=https://docs.loona.ai/guides/integration.html#iiko]docs.loona.ai/guides/integration.html#iiko[/url] [url=https://store.uds.app/integrations/r-keeper-inform]store.uds.app/integrations/r-keeper-inform[/url] [b]Интегрировать систему бонусов Sagi с R-Keeper 7[/b] Необходимо произвести интеграцию системы бонусов SAGI с R-Keeper 7 ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт2 года назад
Задача подробно описана во вложении. Вопросы по задаче: 1.Понятна ли Вам данная задача? 2. Если непонятна, задайте уточняющие вопросы? 3. Сможете ли Вы ее решить? 4. Если да, то в какие сроки? 5. Оцените стоимость задачи.(мы установили бюджет пока 50 тыс ...Закрыт2 года назад
Есть сайт, написан на php, расположено всё это на хостинге VPS, Debian. На сайте формируется шаблон документа в формате rtf (текст на кириллице, в текст вставлены изображения). Нужно этот документ как-то автоматически конвертировать в pdf. P.S. Пробовали библиотеки ...Закрыт2 года назад