Телеграмм бот доставки еды с админкой в виде сайта

Мне нужен телеграмм бот для доставки еды (в меню клиента в самом телеграмме должно быть такие функции: сделать заказ блюда там же оформить доставку выбрать оплату нал безнал, оплата при помощи бонусов или при помощи сервисов), возможность забронировать столик в заведение, личный кабинет клиента с историей заказов и системой кешбека, связь с оператором, с соц сетями, акции. Весь этот бот должен управляться через админ панель которая будет выполнена отдельна в виде сайта (по принципу как выполняются конструктор сайты. Это так приблизительно я расписал, чтобы понимали хотя бы направление.