Исправить ошибку в приложении на Qt 5.9.8

Есть приложение на Qt 5.9.8, осуществляющее VPN подключение.

Приложение кроссплатформенное, есть сборки для Windows, macOS, Ubuntu.

Проблема в том, что приложение при авторизации выдает ошибку "API недоступно".

То есть приложение не открывает API через XML.

Хотя само по себе API доступно и через браузер открывается корректно.

При ответе указывайте цену.