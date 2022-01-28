Программа Python, разработка сайтов

Сделать 4 лабораторные работы по теме "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, СЕТИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ" согласно рекомендаций ниже. Есть 2 файла .exe не могу загрузить сюда, отправлю на почту или другим способом
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужно делать сайт в котором 14 электронных работ(по физике)
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