Python скрапинг (web scraping, парсинг)
Добрый день!
Моя ниша: СКРАПИНГ
*** Проект "mags_eel.exe"
https://www.youtube.com/watch?v=JWqFOiJjBFQ
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*** Для скрапинга. Пример: магазин "maxlevel.ru"
https://www.youtube.com/watch?v=1yceAOBUHTo
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WhatsApp: +79855122344
Telegram: https://t.me/mihapog
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Ищу заказчиков, партнёров...
График работы: удаленная работа, гибкий график
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Web-scraping (скрапинг, парсинг)24 просмотра