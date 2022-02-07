MihaPog

Михаил MihaPog

 
57 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Python скрапинг (web scraping, парсинг)

Добрый день!

Моя ниша: СКРАПИНГ

*** Проект "mags_eel.exe"

https://www.youtube.com/watch?v=JWqFOiJjBFQ

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*** Для скрапинга. Пример: магазин "maxlevel.ru"

https://www.youtube.com/watch?v=1yceAOBUHTo

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WhatsApp: +79855122344

Telegram: https://t.me/mihapog

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Ищу заказчиков, партнёров...

График работы: удаленная работа, гибкий график

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