Написать на С++ кодер/декодер целых чисел

Здравствуйте, необходимо сделать рефакторинг расширения для Chrome браузера. Технические подробности будут описаны в инструкции (задача довольно простая для специалистов со зданием javascript). Коротко о задаче: необходимо уникализировать исходный код js модуля и часть фронт-энда расширения. Что нужно: 1. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача для программиста с опытом С++ не менее 10 лет.
Задание и алгоритм вышлю на почту.
Цена за выполненную работу 3 000 грн.
Срок около 7 дней.
- Похожие заказы
- Прикладное ПО11 заявокЗакрыт2 года назад
20:311) Разработать программу, которая решает сумму членов математического ряда за вариантом[list][*][url=https://st.weblancer.net/download/5152541.jpg][/url]bandicam 2022-01-27 20-29-11-763.jpg6 КБ[/list]20:312) Разработать блок-схему и написать программу, подсчитывающую количество вариантов разложения заданного числа на два множителя и выводит эти варианты на экран. 3) Необходимо суммировать все нечетные ...Закрыт2 года назад
[b]Необходимо создать 1 смарт контракт на блокчейне Solana[/b] Нам нужно будет поместить в него 5555 сгенерированных картинок из частей NFT и с указанными процентными ассетами, (для примера у черепахи есть 3 шляпы и шанс то что ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт2 года назад
Ищу разработчика, кодера. Необходимо разработать прикладное ПО для автоматизации действий Без apiКраткое тз что должно происходить автоматически : -через готовые загруженные строки лог нов и паролей подгружать лог, пас и выполнять вход - переходить по указанной ссылке внутри ...Закрыт2 года назад
нужно делать сайт в котором 14 электронных работ(по физике)Закрыт2 года назад
Нужень простенький аимбот,вх,тригеррбот.Прикладное ПОнет заявокЗакрыт2 года назад
Есть приложение на Qt 5.9.8, осуществляющее VPN подключение. Приложение кроссплатформенное, есть сборки для Windows, macOS, Ubuntu. Проблема в том, что приложение при авторизации выдает ошибку "API недоступно". То есть приложение не открывает API через XML. Хотя само по себе ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт2 года назад
В выбранной предметной области определить не менее 3-х связанных между собой сущности, их атрибуты. На языке Python описать классы, соответствующие найденным сущностям. Создать объекты описанной связки классов. Реализовать запросы. Для полученной программы построить диаграмму классов UML. Выбранная предметная ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен2 года назад
Мне нужен телеграмм бот для доставки еды (в меню клиента в самом телеграмме должно быть такие функции: сделать заказ блюда там же оформить доставку выбрать оплату нал безнал, оплата при помощи бонусов или при помощи ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт2 года назад