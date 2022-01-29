Написать на С++ кодер/декодер целых чисел

$100
Прикладное ПОЗакрыт2 заявки756 просмотров
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Задача для программиста с опытом С++ не менее 10 лет.

Задание и алгоритм вышлю на почту.

Цена за выполненную работу 3 000 грн.

Срок около 7 дней.

2 года назад
kvn1977
44 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
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