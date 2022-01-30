Лаб-ая "Инверсия приоритетов и механизм их подражания в QNX Neutrino"

[b]Необходимо создать 1 смарт контракт на блокчейне Solana[/b] Нам нужно будет поместить в него 5555 сгенерированных картинок из частей NFT и с указанными процентными ассетами, (для примера у черепахи есть 3 шляпы и шанс то что ...