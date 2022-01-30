Построение линии по формуле для квика

содержание: постройка линии по формуле a+((((a*(d*0,01))/(b/c))/15)*0,87) и a-((((a*(d*0,01))/(b/c))/15)*0,87) где а- открытие дня, остальные с возможностью ввода через окно ввода, b-дробное, с и д кратное 1 или с возможностью изменения постоянных в формуле и знака + на - (это верх и низ диапазона как бы, или срузу 2 линии, верх и низ диапазона)