создать крипто обменник онлайн

Есть приложение на Qt 5.9.8, осуществляющее VPN подключение. Приложение кроссплатформенное, есть сборки для Windows, macOS, Ubuntu. Проблема в том, что приложение при авторизации выдает ошибку "API недоступно". То есть приложение не открывает API через XML. Хотя само по себе ...