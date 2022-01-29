создать крипто обменник онлайн

Все о задании указано в PDF, дополнительно могу предоставить недоработанный код, чтобы облегчить задачу и не выполнять все с нуля. В кратце: создать код, который будет выводить через консольное приложение результат ссылок, которые были найдены ...
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