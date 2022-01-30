Преобразование кода вх. языка в код выходного языка.

выполнить программу, демонстрирующую работу механизма инверсии приоритетов Есть файл с описанием, в котором есть пример и порядок действий и то что должно получиться в итоге В файле это Лабораторная №2
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работа делится на 4 последовательных этапа.
Необходимо написать программу/программы, которые:
- Выполняет лексический анализ (Парсинг кода по служебным словам, идентификаторам(названиям переменных) и составить табличку). Пример: int a = 1; (id: 0, lex: TYPE_WORD, value: "int")(id: 1, lex: ID, value: "a") (id: 2, type: EQUAL, value: "=" ), и тд.
- Выполняет синтаксический анализ - построить дерево разбора по результатам предыдущей работы. Преподаватель рекомендует использовать узел как класс или структуру, содержащие описание конструкции языка - оператор, переменные, над которыми он выполняется, какие-то атрибуты, и, возможно, список из таких же структур, если это, например, цикл, чтобы отобразить вложенность.
- Выполняет семантический анализ - Анализ дерева и поиск необъявленных переменных
- Синтезирует код. Анализ дерева и построение кода на выходном языке.
- Вы можете выбрать язык реализации по своему усмотрению (JS/PHP/JAVA/C++/C#/PYTHON).
- Код входного ЯПнаВУ си-подобный.
- Код выходного ЯПнаВУ можно выбрать попроще(Паскаль/python/JS).
- Подробные и осмысленные комментарии в коде лишними не будут.
- Оцените бюджет и сроки, пожалуйста.
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