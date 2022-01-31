alexpavlov92

Нужен бот для парсинга коэффициентов у букмекеров на три события: гол будет забит до минуты, тотал в 1-ом тайме и тотал. Бот должен находить нужные игры, собирать коэффициенты и выдавать их в порядке убывания. Требуется авторизация на сайте букмекеров и возможность доработки с доступом к API. Предоставляются исходники и библиотеки.