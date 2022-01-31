alexpavlov92

Александр alexpavlov92

 
33 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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нет выплат фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Аудит телеграмм бота на Python

    Требуется провести аудит самописного телеграмм бота, написанного на Python, на полное соответствие техническому заданию. Основная задача — проверить функционал и код бота, основываясь на предоставленном ТЗ.

    Python
    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Бот - администратор телеграмм канала

    Требуется разработка бота-администратора для Telegram канала, который будет обрабатывать подписки и платежи. Бот должен автоматически брать оплату, отправлять приветственные сообщения, уведомления о подписках и обеспечивать управление подписчиками. Важно обеспечить возможность доработки и отказоустойчивость. Подробное ТЗ включает требования к функционалу, включая интеграцию различных платежных систем и систему уведомлений.

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Провести аудит бота для телеграмм

    Требуется провести аудит созданного телеграм-бота на платформе SaleBot. Необходимо проверить соответствие его функций и требований, описанных в приложенном ТЗ. Убедитесь, что бот работает корректно и выполняет все заявленные задачи.

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Телеграмм бот для нескольких каналов

    Требуется разработать Telegram-бота, который будет обрабатывать подписки на каналы с функциями автоматической оплаты, уведомлений о подписках, управления пользователями и возможностью настройки периодов подписки. Бот должен поддерживать несколько платежных систем и обеспечивать возможность доработки. Необходима высокая производительность и логирование действий бота.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Бот по парсингу коэффициентов букмекера

    Нужен бот для парсинга коэффициентов у букмекеров на три события: гол будет забит до минуты, тотал в 1-ом тайме и тотал. Бот должен находить нужные игры, собирать коэффициенты и выдавать их в порядке убывания. Требуется авторизация на сайте букмекеров и возможность доработки с доступом к API. Предоставляются исходники и библиотеки.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Бот-администратор телеграмм канала

    Требуется разработать бота-администратора для Telegram канала на основе Hidethisbot. Бот должен вести базу данных пользователей, отслеживать подписки, управлять рассылкой контента в зависимости от статуса подписки, а также обеспечивать защиту контента. Возможность настройки периодов подписки и ручной коррекции стоимости для пользователей. Все функции должны реализовываться в рамках закрытого канала.

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Телеграмм бот на рассылку и оплату

    Требуется разработка Telegram-бота для управления каналом. Бот должен вести базу данных подписчиков, отслеживать подписки и производить оплату через платежную систему. Реализовать рассылку оригинальных и размытых скринов в зависимости от оплаты. Необходима защита контента и возможность доработки функций.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад