alexpavlov92

Требуется провести аудит самописного телеграмм бота, написанного на Python, на полное соответствие техническому заданию. Основная задача — проверить функционал и код бота, основываясь на предоставленном ТЗ.
- Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработка бота-администратора для Telegram канала, который будет обрабатывать подписки и платежи. Бот должен автоматически брать оплату, отправлять приветственные сообщения, уведомления о подписках и обеспечивать управление подписчиками. Важно обеспечить возможность доработки и отказоустойчивость. Подробное ТЗ включает требования к функционалу, включая интеграцию различных платежных систем и систему уведомлений.Прикладное ПО6 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется провести аудит созданного телеграм-бота на платформе SaleBot. Необходимо проверить соответствие его функций и требований, описанных в приложенном ТЗ. Убедитесь, что бот работает корректно и выполняет все заявленные задачи.Прикладное ПОнет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать Telegram-бота, который будет обрабатывать подписки на каналы с функциями автоматической оплаты, уведомлений о подписках, управления пользователями и возможностью настройки периодов подписки. Бот должен поддерживать несколько платежных систем и обеспечивать возможность доработки. Необходима высокая производительность и логирование действий бота.Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Нужен бот для парсинга коэффициентов у букмекеров на три события: гол будет забит до минуты, тотал в 1-ом тайме и тотал. Бот должен находить нужные игры, собирать коэффициенты и выдавать их в порядке убывания. Требуется авторизация на сайте букмекеров и возможность доработки с доступом к API. Предоставляются исходники и библиотеки.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработать бота-администратора для Telegram канала на основе Hidethisbot. Бот должен вести базу данных пользователей, отслеживать подписки, управлять рассылкой контента в зависимости от статуса подписки, а также обеспечивать защиту контента. Возможность настройки периодов подписки и ручной коррекции стоимости для пользователей. Все функции должны реализовываться в рамках закрытого канала.Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработка Telegram-бота для управления каналом. Бот должен вести базу данных подписчиков, отслеживать подписки и производить оплату через платежную систему. Реализовать рассылку оригинальных и размытых скринов в зависимости от оплаты. Необходима защита контента и возможность доработки функций.Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад