Уважаемые исполнители, ОБЯЗАТЕЛЬНО К ОЗНАКОМЛЕНИЮ! В первую очередь, ищем порядочного достойного исполнителя, который, прочитав ТЗ,

укажет и подскажет где можно сделать лучше, а не будет пользоваться

невнимательностью либо незнанием заказчика и тому подобное! ТЗ для тех, кто

вдумчиво прочитает и сразу выставит адекватную цену и сроки. Работа только

через гаранта. Те, кто после ознакомления с ТЗ в отклике ставит минимальную

цену, а в процессе обсуждения цена и сроки возрастают в разы – проходите, пожалуйста,

мимо, не тратьте ни свое ни наше время, так как лично для нас после

демонстрации такой некомпетентности полностью отсутствует желание какого-либо

сотрудничества.

ТЗ на бота – администратора ТГ канала.

Бот должен быть рассчитан на обработку большого количества подписчиков.

Бот должен выполнять следующие функции:

1. Брать оплату за подписку в автоматическом режиме (должны быть привязаны несколько разных

платежных систем – киви, крипта, карты виза, мастеркард, мир)

2. при присоединение нового подписчика бот должен прислать ему приветственное

сообщение с уведомлением о бесплатном периоде нахождения в канале и

предложением оплатить подписку

3. присылать уведомления об окончании подписки с предложением оплатить следующий период, а

также регулярные уведомления (1 раз в неделю) с напоминанием оплатить подписку

4. Периоды подписки должны быть предусмотрены в нескольких вариантах – 1 неделя, 1 месяц, индивидуальные

условия и др.

5. Должна быть функция администратора полностью менять периоды оплаты (напр. 1 неделю

изменить на 2 недели)

6. определять какие пользователи оплатили подписку (либо находятся в бесплатном периоде) и какие

не оплатили

7. назначать на выбор администратора всем подписчикам, или отдельным единичным подписчикам,

или группе подписчиков различную стоимость оплаты и/или тестовый период

(добавлять и убирать определенное количество дней бесплатного доступа)

8. изменять стоимость подписки отдельно выбранным подписчикам, группе подписчиков или сразу

всем подписчикам

9. назначать стоимость подписки новым пользователям

10. настроить систему автоматического обновления проверки платежей, без ручной проверки, чтобы

бот (и администратор) в онлайне видел новые платежи, а не опрашивал платежные

системы пришло что-то или нет

11. если подписчик перешел по ссылке оплаты, но не оплатил или произошла ошибка бот

должен отправить сообщение типа «не получилось оплатить - свяжитесь с нами»

12. банить подписчика и возвращать из бана

13. должна быть предусмотрена панель администратора, а также перезапуск бота администратором

14. бот будет привязан к 3 каналам – 1 открытому и 2 закрытым (платным). После того,

как подписчик выбирает в какой канал он хочет присоединиться и оплачивает

доступ к этому каналу, бот добавляет его в платный канал. Бот должен добавить

подписчика во все оплаченные им каналы. Если подписчик не оплатил доступ к какому-либо

платному каналу, то бот его выкидывает из этого закрытого канала (либо из всех

закрытых если подписчик не оплатил доступ), но оставляет в открытом канале

15. должна быть предусмотрена функция отправки уведомлений отдельным подписчикам или

группе подписчиков, или всем подписчикам (должны быть предусмотрены функции изменения

текста - жирного выделения и курсива, подчёркнутого и зачеркнутого текста,

выделение цветом, а также возможность отправки фото и прочее)

16. вести базу подписчиков и выводить в виде эксель файла по запросу админа со следующими

данными:

a) айди, ник и номер телефона (при наличии) подписчика

b) дата подписки и дата отписки подписчика

c) отслеживать сколько дней подписчик в канале и сколько дней он проплатил, а сколько

находился бесплатно

d) срок окончания текущей подписки

e) группировать подписчиков по ссылкам-приглашениям

f) отслеживать платежи и суммы по отдельным подписчикам, группе подписчиков и по всем

подписчикам канала

g) отслеживать данные о покупках – дата, сумма, платежное средство, айди и ник пользователя,

совершившего покупку

h) отслеживать откуда (по какой ссылке) пришел подписчик

i) отслеживать в каких каналах находится подписчик

j) отслеживать наличие/отсутствие бана у подписчика

k) определять тип подписки (нет подписки, тестовая, оплаченная)

l) подсчитывать сколько в текущий момент подписчиков с оплаченной, неоплаченной и тестовой

подпиской (в целом по каналу, а также отдельно по ссылкам приглашениям)

m) подсчитывать общую стоимость оплаченной подписки на данный момент (в целом по каналу, а

также отдельно по ссылкам приглашениям)

!!! Важно:

1. Бот должен быть с возможностью доработки.

2. Бот должен вести логи (записать файл, когда, по какой причине и каким пользователем была вызвана ошибка)

3. У бота должна быть сделана отказоустойчивость (бот должен уведомлять что происходит неверный формат команды либо какая-то неисправность)

4. Любая функция бота должна иметь обратное действие – например, если можно установить

определённый срок подписки, то его можно и отменить либо исправить на другой.

5. Предусмотреть автоматическое обновление бота из сети

6. Бот должен работать максимально быстро и производительно, с постоянным автоматическим

обновлением запросов