Доработать сайт на wp

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  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок554 просмотра

Написать скрипт для формы и доделать еще пару моментов по мелочи. Подробно объясню в лс

WordPress
3 года назад
pavltr
Павел 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Богуслав
 
44 года
18 лет в сервисе
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Мирас
 
39 лет
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Веб-программирование
Баха
 
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41 отзыв
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Лучший веб-программист марта
Максим
 
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Александр
 
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