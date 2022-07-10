Требуется помощь в решении проблемы с модулем доставки Ozon Rocket на платформе OCStore 2.3. Модуль установлен и настроен, но не отображается в секции Доставки при оформлении заказа. Имеется документация к модулю. Укажите сроки и стоимость решения проблемы.
Доработать сайт на wp
Написать скрипт для формы и доделать еще пару моментов по мелочи. Подробно объясню в лс
Заявки фрилансеров
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