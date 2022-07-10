Спроектировать бд для сайта агрегатора

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок457 просмотров

Необходимо спроектировать Архитектуру Базы Данных.

Проект: Портал для владельцев домашних животных.  Среди функционала будет: - Доска объявлений о пропавших животных - Доска объявлений найденных животных  - Агрегатор компаний по тематике животные - Агрегатор услуг специалистов (кинолог, грумер, дрессировщик и т.д.) - Маркетплейс купли/продажи «детей» животных  - Знакомства для животных (случка)  - Знакомства для хозяев животных (напр. для тех у кого одинаковая порода собаки) Весь функционал завязан на геолокации. Бизнес-логику описывает заказчик. Работа проектная, разовая. С последующей обращениями за консультацией/доработками/правками.

3 года назад
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