Необходимо спроектировать Архитектуру Базы Данных.

Проект: Портал для владельцев домашних животных. Среди функционала будет: - Доска объявлений о пропавших животных - Доска объявлений найденных животных - Агрегатор компаний по тематике животные - Агрегатор услуг специалистов (кинолог, грумер, дрессировщик и т.д.) - Маркетплейс купли/продажи «детей» животных - Знакомства для животных (случка) - Знакомства для хозяев животных (напр. для тех у кого одинаковая порода собаки) Весь функционал завязан на геолокации. Бизнес-логику описывает заказчик. Работа проектная, разовая. С последующей обращениями за консультацией/доработками/правками.