Требуется разработка скрипта для сайта на WordPress, который будет отправлять заполненную форму на электронную почту и подгружать посты при нажатии на кнопку. Необходимы навыки PHP и опыт работы с WordPress.
Спроектировать бд для сайта агрегатора
Необходимо спроектировать Архитектуру Базы Данных.
Проект: Портал для владельцев домашних животных. Среди функционала будет: - Доска объявлений о пропавших животных - Доска объявлений найденных животных - Агрегатор компаний по тематике животные - Агрегатор услуг специалистов (кинолог, грумер, дрессировщик и т.д.) - Маркетплейс купли/продажи «детей» животных - Знакомства для животных (случка) - Знакомства для хозяев животных (напр. для тех у кого одинаковая порода собаки) Весь функционал завязан на геолокации. Бизнес-логику описывает заказчик. Работа проектная, разовая. С последующей обращениями за консультацией/доработками/правками.
Заявки фрилансеров
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