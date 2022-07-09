Задача: доработать функционал сервиса на Wordpress. В большей степени это добавить:

1. пункты в меню

2. убрать поля в форме или добавить

3. расширить структуру базы данных, чтобы скрипты которые пишет другой человек, отлавливали статусы по задачам поступающим из интерфейса от пользователей.

Из более сложного, если ранее не сталкивались.

4. Подключить оплату через форму Тинькофф по API. Но это пожалуй больше интересно, чем сложно. Так как не сообразить как работать с API надо постараться.

Подробное ТЗ

https://docs.google.com/document/d/1DmxTvKM6Y6dWp4JoHnalD13MR6F3pTqIo7kPimhpcLs/edit?usp=sharing

Срок: 1-3 дня.