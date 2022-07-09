Парсер страницы HTML (javascript)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок466 просмотров

Есть парсер на JS который локально парсит страницу html каждую секунду и с нее получает новые данные.

Нужно добавить условие если  данные не меняются то выводить GIF-ку.

СРОЧНО!

HTMLJavaScript
3 года назад
unviz
36 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Адхамжон
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Валерий
 
41 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Байгазы
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Нуркельди
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Артём
 
40 лет
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 отзывов
3 года назад
Александр
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 отзыва
3 года назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
3 года назад
Илья
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
44 отзыва(-3)
3 года назад
Василий
 
49 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
155 отзывов
3 года назад
Роман
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов(-2)
3 года назад
Эльдар
 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 отзывов
3 года назад
Егор
 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Установить на сайт счетчики посещений Яндекс-Метрика и Гугл-Аналитик

    Требуется установить счетчики посещений Яндекс.Метрика и Google Analytics на сайт www.bazanomerov.pro. Также необходимо интегрировать сайт с социальными сетями ВКонтакте и Facebook, добавив ссылки на группы в разделе Контакты. Укажите стоимость работ и сроки выполнения в отклике.

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка проекта на битриксе

    Требуется доработка проекта на платформе Битрикс с целью интеграции функционала добавления товаров в корзину. Если пользователь не авторизирован, необходимо предлагать ввести адрес. Также требуется реализовать геоопределение адреса и возможность выбора адреса доставки или магазина. Используйте API Яндекс Карт для отображения карты и работы с зоной доставки.

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен Front end и Backend Разработчик.

    Требуется Front end и Backend разработчик для создания функционала веб-приложения. Задачи включают программирование форума, системы личных сообщений и раздела с новостями. Идеальный кандидат должен иметь опыт в веб-программировании и знание соответствующих технологий.

    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Ищем PHP разработчиков

    Наша команда ищет PHP разработчика для участия в разработке крупного проекта. Требования: опыт работы от 1 года, знания PHP7+, Docker, MySQL и другие технологии. Гибкий график, высокая оплата, работа в дружном коллективе. Плюсом будет опыт с React, Node.js и высоконагруженными приложениями.

    CSSDockerGitJavaScriptLinux
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание онлайн сервиса подачи заявлений в суд (набор калькуляторов)

    Ищется web-программист для разработки онлайн сервиса, который позволит пользователям генерировать юридические документы для подачи в суд. Сайт будет включать множество калькуляторов для различных услуг, таких как расторжение брака, взыскание задолженности и другие. Полная логика работы и техническое задание будут предоставлены. Необходима работа с API для автоматического подтягивания данных. Ожидается качественная реализация в срок.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Парсинг информации о номере с Getcontact

    $30

    Необходимо реализовать парсинг информации о номере с использованием Getcontact на PHP. Требуется продебажить мобильную версию приложения для получения приватных ключей и интегрировать их в готовый скрипт. Задача включает в себя анализ и настройку кода для корректной работы.

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать плагин WP

    $200

    Требуется разработка плагина для WordPress с использованием Auto Funnel Press. Плагин должен реализовать технологию партнерского блока, позволяя пользователям получать уникальные ссылки для привлечения новых участников. Ожидается интеграция с существующими программами и функциональность для отслеживания присоединений через ссылки.

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад