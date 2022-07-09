Необходимо добавить каталог на платформу Wordpress. Требуется опыт в веб-программировании и знание работы с данной платформой. Укажите сроки выполнения и стоимость услуги.
YII1 срочно перенести форму и внести микро правки в проект
YII1 срочно перенести форму и внести микро правки в проект
Бюджет 35$ сроки 1-2 часа, работа через Гит - оплата по готовности
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