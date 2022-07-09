YII1 срочно перенести форму и внести микро правки в проект

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки283 просмотра

YII1 срочно перенести форму и внести микро правки в проект

Бюджет 35$ сроки 1-2 часа, работа через Гит - оплата по готовности

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3 года назад
createrwebst
Андрей 
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