Необходимо добавить каталог на платформу Wordpress. Требуется опыт в веб-программировании и знание работы с данной платформой. Укажите сроки выполнения и стоимость услуги.
PHP Laravel.
Отправляю информацию для оценки на PHP Laravel.
Frontend на нашей части
Необходимо разработать обучающую платформу — сервис для прохождения треков внутри сайта https://teacher.vbudushee.ru/
С вашей стороны будет необходима смета и тайминг с учётом следующего:
1. Дизайн скорее всего будет наш, но можно дать его стоимость, если заказываем у вас (это не оценивать)
2. Front-end по FSD и с учетом особенностей текущего (основного) сайта (это не оценивать)
3. Back-end (php/laravel) по FSD с учетом особенностей текущего (основного) сайта;
4. QA. Необходимо будет организовать качественное тестирование на всех этапах.
Ещё важные моменты:
— Лучше в смете показать отдельно админку с максимальной детализацией;
— В FSD некоторые моменты отмечены меткой BACKLOG — их необходимо отдельно оценить;
— Необходимо будет развернуть тестовую админку
— Вместе со сметой необходимо получить краткое описание алгоритма работы с вами ( где будет вестись работа над проектом, какие инструменты для контроля задач используются).
Предварительное FSD
Ссылка на предвариетльное FSD
https://docs.google.com/document/d/1kPHoweVXtnJsNs8MuigaEsLQxJyOgydVG04LOT2ZLtw/edit
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт3 года назад
Необходимо создать скрипт для сайта знакомств с возможностью гибкой настройки целей знакомств и полей анкеты. Открыт к предложениям по вариантам и ценам на разработку. Укажите функционал, который будет включен в проект.Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
- $35
Требуется срочно перенести форму и внести микро правки в проект на YII1. Бюджет составляет 35$, сроки выполнения 1-2 часа. Работа будет производиться через Гит, оплата по готовности.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $100
Необходимо модифицировать существующий парсер на JavaScript, который каждую секунду извлекает данные с HTML-страницы. Требуется добавить условие, чтобы при отсутствии изменений в данных выводилась GIF-изображение. Задача срочная.Веб-программирование12 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется подготовить бэкенд для проекта, включающего доработки. Исходный код проекта доступен на GitHub. Необходимы навыки веб-программирования для реализации изменений.Веб-программирование6 заявокЗакрыт3 года назад
- $15
Требуется срочная доработка верстки меню на Laravel. Задача рассчитана на 30 минут. Бюджет составляет 15$, оплата по готовности. Ищем специалиста для быстрого решения.Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется установить счетчики посещений Яндекс.Метрика и Google Analytics на сайт www.bazanomerov.pro. Также необходимо интегрировать сайт с социальными сетями ВКонтакте и Facebook, добавив ссылки на группы в разделе Контакты. Укажите стоимость работ и сроки выполнения в отклике.Веб-программирование9 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется доработка проекта на платформе Битрикс с целью интеграции функционала добавления товаров в корзину. Если пользователь не авторизирован, необходимо предлагать ввести адрес. Также требуется реализовать геоопределение адреса и возможность выбора адреса доставки или магазина. Используйте API Яндекс Карт для отображения карты и работы с зоной доставки.Веб-программирование6 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется Front end и Backend разработчик для создания функционала веб-приложения. Задачи включают программирование форума, системы личных сообщений и раздела с новостями. Идеальный кандидат должен иметь опыт в веб-программировании и знание соответствующих технологий.Веб-программирование15 заявокЗакрыт3 года назад
Наша команда ищет PHP разработчика для участия в разработке крупного проекта. Требования: опыт работы от 1 года, знания PHP7+, Docker, MySQL и другие технологии. Гибкий график, высокая оплата, работа в дружном коллективе. Плюсом будет опыт с React, Node.js и высоконагруженными приложениями.Веб-программирование8 заявокЗакрыт3 года назад