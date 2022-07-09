Отправляю информацию для оценки на PHP Laravel.

Frontend на нашей части

Необходимо разработать обучающую платформу — сервис для прохождения треков внутри сайта https://teacher.vbudushee.ru/

С вашей стороны будет необходима смета и тайминг с учётом следующего:

1. Дизайн скорее всего будет наш, но можно дать его стоимость, если заказываем у вас (это не оценивать)

2. Front-end по FSD и с учетом особенностей текущего (основного) сайта (это не оценивать)

3. Back-end (php/laravel) по FSD с учетом особенностей текущего (основного) сайта;

4. QA. Необходимо будет организовать качественное тестирование на всех этапах.

Ещё важные моменты:

— Лучше в смете показать отдельно админку с максимальной детализацией;

— В FSD некоторые моменты отмечены меткой BACKLOG — их необходимо отдельно оценить;

— Необходимо будет развернуть тестовую админку

— Вместе со сметой необходимо получить краткое описание алгоритма работы с вами ( где будет вестись работа над проектом, какие инструменты для контроля задач используются).

Предварительное FSD

Ссылка на предвариетльное FSD

https://docs.google.com/document/d/1kPHoweVXtnJsNs8MuigaEsLQxJyOgydVG04LOT2ZLtw/edit