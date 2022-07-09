Здравствуйте.

Преобразовать страницу результатов поиска. На странице результатов поиска сначала нужно выводить товары с искомым словом, а слева около товаров нужна разбивка найденных товаров на разделы, в которых эти товары были найдены (как на Озоне:

https://www.ozon.ru/category/knigi-16500/?category_was_predicted=true&from_global=true&text=ровать).

Требуется PHP-разработчик со знанием Битрикса. Это задача не для т.н. битрикс-разработчиков не умеющих писать код. Считайте, что доступа к ПА нет и не будет.

Jira, Gitlab, Gitflow.