Переделать страницу результатов поискав ИМ на Битриксе

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка653 просмотра

Здравствуйте.

Преобразовать страницу результатов поиска. На странице результатов поиска сначала нужно выводить товары с искомым словом, а слева около товаров нужна разбивка найденных товаров на разделы, в которых эти товары были найдены (как на Озоне:

https://www.ozon.ru/category/knigi-16500/?category_was_predicted=true&from_global=true&text=ровать).

Требуется PHP-разработчик со знанием Битрикса. Это задача не для т.н. битрикс-разработчиков не умеющих писать код. Считайте, что доступа к ПА нет и не будет.

Jira, Gitlab, Gitflow.

PHP
3 года назад
Amakudary
39 лет
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
3 года назад

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