ТЗ Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки500 просмотров

1) Сайт по умолчанию должен открывался на украинском языке (сайт https://vgarazhe.com.ua/)

2)Подключить https://esputnik.com/ для рассылки почты и настроить автоматическую отправку смс клиентам при статусе заказа отправлен. Должен быть шаблон смс и в определённом месте вставлялись данные из поля комментарий в админке.

3) Восстановить работу страницы акции. В карточке товара в админке есть поле «Ссылка на акцию:» Туда вставлялась ссылка на статью которая создавалась в блоге. И на странице с товаром отображалась Поле с данными H1, срок действия, фото из статьи. После обновления блога не передаются данные с новых статей. Но если вставить более старые статьи, то всё работает.

Opencart
3 года назад
Truelove1
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Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
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