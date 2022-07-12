Написать скрипт для сайта на wordpress (php)

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки685 просмотров

Приветствую! Есть сайт на вордпресс, нужно написать скрипт для отправки формы на почту.

И еще один для подгрузки постов при нажатии на кнопку

PHPWordPress
3 года назад
pavltr
Павел 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

playsetler
Роман 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов(-2)
3 года назад
$35
1 день
Escrow
Работа выполнена качественно и в срок! Спасибо
Первое сотрудничество прошло отлично, позже заказчик попросил реализовать одну функцию вне weblancer, я выделил время, вошел в ситуацию, хотя у меня был заказ, начал выполнение и через некоторое время Павел пишет что отбой и уже не надо делать, что он уже сам сделал. В итоге зря потраченное время, плюс упущенное время с другим заказом. Так что имейте это ввиду при сотрудничестве с данным заказчиком. Работайте только через сервис. Оценку портить не стал, но осадок остался

Заявки фрилансеров

Александр
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 отзыва
3 года назад
playsetler
Роман 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов(-2)
3 года назад
Андрей
 
31 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Оксана
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
44 отзыва(-2)
3 года назад

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