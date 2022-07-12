Первое сотрудничество прошло отлично, позже заказчик попросил реализовать одну функцию вне weblancer, я выделил время, вошел в ситуацию, хотя у меня был заказ, начал выполнение и через некоторое время Павел пишет что отбой и уже не надо делать, что он уже сам сделал. В итоге зря потраченное время, плюс упущенное время с другим заказом. Так что имейте это ввиду при сотрудничестве с данным заказчиком. Работайте только через сервис. Оценку портить не стал, но осадок остался