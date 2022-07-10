У меня есть сайт с гайдами по игре World of Warcraft.

3 основных раздела на разные спеки Охотника:

Повелитель зверей,

Стрельба,

Выживание.

Существует сайт https://subcreation.net/ У них открытый код на github: https://github.com/alcaras/mplus.subcreation.net

На нем собирается информация с warcraftlogs.com и raider.io (люди записывают свои прохождения в виде логов). Subreaction сортирует логи по % то, в чем люди были в логах. Их способности, вещи и тд (самые популярные и интересные элементы).

В чем задание:

Добавить тот же функционал на мой сайт: https://wowprogres.ru/

Пример:

В разделе специализации Повелитель зверей во вкладке Легендарные предметы, чтобы у меня была возможность добавить блок с таким же % распределением из логов у всех Повелителей зверей как на subcreation (как тут вся инфа по Повелителю зверей: https://mplus.subcreation.net/beast-mastery-hunter.html) и тоже самое связанное с Камнями, Талантами и тд. На каждый из 3 спеков.

Скрин: https://i.imgur.com/5fdtAzj.png