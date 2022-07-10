Необходимо спроектировать архитектуру Базы Данных для портала владельцев домашних животных. Функционал включает доски объявлений о пропавших и найденных животных, агрегаторы компаний и услуг, маркетплейс для купли/продажи животных, а также знакомства для животных и их хозяев. Вся бизнес-логика будет описана заказчиком, работа проектная с возможностью дальнейших консультаций и доработок.