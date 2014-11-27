webby_toor

Дмитрий webby_toor

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

sh-projects
Сергей 
44 года
5 лет в сервисе
Был
20 часов назад
$50
10 баллов
4 года назад
Обновить сайт на Joomla + мультиязычность
Joomla
Заказчик знает, чего хочет - задание понятно, на связи в течении всего выполнения проекта. Оплата без задержек. Рекомендую!
Приятно иметь дело с людьми знающими своё дело. Всё чётко и в сроки. Однозначно рекомендую как профессионала!
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f_s_print
Светлана 
38 лет
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Коррекция изображений (подготовка к печати)
Четкая постановка задачи, быстрая оплата. Рекомендую
Быстро и качественно. Спасибо)
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Lerija
35 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$43
10 баллов
10 лет назад
Рерайт статей
Отличный заказчик! Очень все понятно и вовремя. Спасибо! Рекомендую!
Быстро и качественно.
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beetlegauge
42 года
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$400
2 балла
11 лет назад
Сайт строительная тематика
Joomla
Очень тяжелый заказчик не рекомендую. Не знает, что хочет.
Работа выполнена качественно и в срок. Все замечания были учтены. Спасибо за профессиональную работу.
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fastok
36 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$35
10 баллов
13 лет назад
Рерайт текста тематика - связь
Своевременная оплата и четкое понимание того, что нужно сделать - это то, что делает работу фрилансера приятной и эффективной!
Быстро, качественно и не дорого. Рекомендую как хорошего исполнителя.
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