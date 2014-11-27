webby_toor

Требуется перенос сайта с WebAsyst на платформу Opencart. Необходимо спарсить часть товаров с существующего сайта, перенести дизайн и базу данных, а также интегрировать украинскую версию. Ожидается качественное выполнение всех этапов работы.
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт2 года назад
Требуется перенос витрины с установленной версией Webasyst 2.8.1.759 на новый движок Opencart. Задача включает перенос информационных страниц с сохранением текущих URL. Необходимы навыки работы с обеими CMS.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется настройка приложения My Lang для добавления украинской версии сайта на Shop-Script 8. Перевод текстов будет выполнен самостоятельно. Необходимы рекомендации по правильной настройке приложения и доработке кода, если это потребуется.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется провести перенос двух сайтов с домена .com.ua на новый домен .ua, обеспечив минимальные потери для поискового продвижения. Важно сохранить SEO-позиции и перенаправить трафик на новый домен. Необходимы рекомендации по настройке редиректов и другим SEO-мероприятиям.Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт4 года назад
После обновления панели есть проблемы с доступом. Проблема в ssl и другое. Что нужно сделать: 1) Возобновить работу gsmsota.com.ua 2) + Что из этих рекоммендаций можно сделать: Главное - Отключить уязвимые SSL-протоколы ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день. Есть магазин. Занимаемся SEO оптимизацией и требуются правки в теме дизайна.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт4 года назад
NAS Synology DS718+ Настроить почту через MailPlus Server/MailPlus на NAS. Что-бы менеджеры могли работать с почтовыми ящиками компании (свои два сайта). Три почтовых ящика.Системное администрированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день. Есть сайт на Версия 1.5.26. Давно не обновлялся. Сайт носит информативный характер, как сайт визитка. Что нужно сделать: 1) Обновить движок и все модули ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
Есть сайт который нужно переделать по образцу сайта конкурента. Писать в личку!Веб-программирование23 заявкиЗакрыт5 лет назад
Ищем ответственного контент-менеджера для наполнения товарами интернет-магазина, сайт на платформе Webasyst. Тематика - связь и телекоммуникации (мобильный интернет, антенны). Цикл работы примерно следующий: Карточки товаров уже созданы. Фото также есть. ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт6 лет назад
Сайт по строительной тематике. Раскатка труб и тд. Есть образец сайта - тыц Нужно сделать такой же. Копия. Дополнительно модуль интернет магазина (там будет несколько типовых услуг и продуктов). Видео интерактив на ...Сайты «под ключ»33 заявкиЗакрыт6 лет назад
Озвучка промо видео роликов для YouTube. Новые товары, обзоры. Ролики по 2-5 минут. На данный момент есть пока 3 ролика. По мере съёмки - нужна будет озвучка. 1-2 ролика в месяц. Тематика - связь ...Аудиомонтаж40 заявокЗакрыт6 лет назад
Заполнение карточек товара в Интернет-магазине (тематика - связь). Ищем ответственного контент-менеджера для наполнения товарами интернет-магазина, сайт на платформе CMS - Webasyst. Объём работы: 1) добавить название товара, составить правильное название товара ...Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть несколько не сложных изображений скачанных с Интернета с удовлетворительным качеством. Необходимо подготовить их к печати (улучшить качество, увеличение размера, цветокоррекция, работа с шумами). Выполнение работы сегодня.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен8 лет назад
Интересует заказ нескольких видео-обзоров для товаров интернет магазина (5-10 роликов). Товар уникальный и находится только в Киеве. Тематика - телекоммуникации.Видеомонтаж7 заявокЗакрыт8 лет назад
Собственнотребуется фрилансер специализирующийся по CMS Webasyst для мелких доработок и правок в дизайне шаблона и программировании CMS Webasyst.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
ПО с таким функционалом: 1. По введенным один раз данным паспорта, кода и пр. документов разносила данную информацию в шаблоны договоров, анкет, актов, приложений (Microsoft Office). 2. Автоматическое формирование помесячного графика платежей ...Базы данных9 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Тематика — связь, усиление мобильной связи. Размер текста — 50К. Приветствуется оплата в грн на карту Приват.Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день. Тематика - связь. Приветствуется оплата в грн на карту приват.Копирайтинг8 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен макет для печати баннера (баннерная ткань) размером 1600х1200 мм. Сфера нашей деятельности - Связь и Телекоммуникации. Есть пять направлений деятельности которые нужно отобразить в макете. Наляпистость не приветствуется. Если ...Баннеры13 заявокЗакрыт11 лет назад