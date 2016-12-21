Коррекция изображений (подготовка к печати)

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  2. Верстка полиграфии
Завершен6 заявок153 просмотра

Есть несколько не сложных изображений скачанных с Интернета с удовлетворительным качеством. Необходимо подготовить их к печати (улучшить качество, увеличение размера, цветокоррекция, работа с шумами).

Выполнение работы сегодня.

8 лет назад
webby_toor
Дмитрий 
43 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

f_s_print
Светлана 
38 лет
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
$5
1 день
Быстро и качественно. Спасибо)
Четкая постановка задачи, быстрая оплата. Рекомендую

Заявки фрилансеров

f_s_print
Светлана 
38 лет
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад

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