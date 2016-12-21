У меня есть макеты исходники но не в том формате. (Во вложении) Мне нужно чуть подправить макет чтобы были горизонтальными. (фото пример как надо во вложении) 1. А4 (горизонтальное расположение) синие ...
Коррекция изображений (подготовка к печати)
Есть несколько не сложных изображений скачанных с Интернета с удовлетворительным качеством. Необходимо подготовить их к печати (улучшить качество, увеличение размера, цветокоррекция, работа с шумами).
Выполнение работы сегодня.
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