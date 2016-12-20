Подготовить макет для печати

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен8 заявок170 просмотров

У меня есть макеты исходники но не в том формате. (Во вложении)

Мне нужно чуть подправить макет чтобы были горизонтальными. (фото пример как надо во вложении)

1.      А4 (горизонтальное расположение) синие

2.      А4 (горизонтальное расположение) белые 

3.      17 см высоты и 20см ширины (горизонтальное расположение) синие 

4.      17 см высоты и 20см ширины (горизонтальное расположение) белые

Тут исходники https://drive.google.com/open?id=0ByDcMEMkCijGaDBUbThWRjlRWWc

Какая цена и как быстро будет готово?

8 лет назад
UnlimG
38 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
14 часов назад
8 лет назад
$5
1 день
Все очень быстро сделано! БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Рекомендую)
Понравилось работать с Дмитрием. Задание понятное, оплата вовремя и в полном объеме. Рекомендую к сотрудничеству как очень хорошего и порядочного заказчика! Буду рада сотрудничеству в дальнейшем!

Заявки фрилансеров

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
14 часов назад
8 лет назад
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Верстка полиграфии

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