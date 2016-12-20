Добрый день, Имеется готовый шаблон в .ai Требуется подготовить макет к печати: 1. Сделать отступы по 3 мм. 2. Сделать 3 отдельных макета переда (разные имена, фамилии). ...
Подготовить макет для печати
У меня есть макеты исходники но не в том формате. (Во вложении)
Мне нужно чуть подправить макет чтобы были горизонтальными. (фото пример как надо во вложении)
1. А4 (горизонтальное расположение) синие
2. А4 (горизонтальное расположение) белые
3. 17 см высоты и 20см ширины (горизонтальное расположение) синие
4. 17 см высоты и 20см ширины (горизонтальное расположение) белые
Тут исходники https://drive.google.com/open?id=0ByDcMEMkCijGaDBUbThWRjlRWWc
Какая цена и как быстро будет готово?
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