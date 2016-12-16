Всем привет! Нужен логотип для интернет-магазина. Тематика- климатическая техника.
Разработка листовки-комикса
Добрый день товарищи фрилансеры, нужно разработать дизайн листовки А5, рабочая основа уже есть после ее расклейки выяснилось, что нужно внести некоторые коррективы. ПСД исходника есть.
Что именно, цель листовки почему она выполнена в виде комикса это чтобы привлечь внимания и с этим она отлично справляется люди прям минутами смотрят. Но из за этого комикса расплывается основная суть информации ее человеку надо долго собирать. Поэтом унужно в центре листовки красочно и емко изложить основную суть.
То есть - список Проблем, список Решений.
Название ПЕРВАЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ по банкротству граждан. Не знаю почему но это всех очень цепляет. И то что в нашей группе в контакте можно посмотреть отзывы живых людей и адрес ссылки. По бокам расположить сцены этих комиксов, лого кулака и контакты. Если есть желание можно перерисовать персонажей комиксов. Я планирую раз в месяц делать листовки с разными сюжетами,а также наполнять ими групп. По поводу оплаты и схемы работы, бюджет предлагайте сами. По работе вы рисуете, согласовываем вносим правки если мне все нравится отправляю вам гонорар, а вы мне псд. В случаи успешного выполнения проекта продолжаем работу дальше вал заказов не обещаю, но стабильные задания по вработке и адаптации этих сюжетов будут. В заявке сразу пишите конкретные предложения и вопросы, дублируйте в личку быстрей начнем, быстрее перейдем к новому проекту.
Выбранный исполнитель
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