Вёрстка делового буклета

Нужно разработать дизайн буклета на основе фирменного стиля (по которому есть проект на weblancer).

Буклет должен быть А4.

В нем должны быть расположены описания наших решений с иллюстрациями (это всё есть). Пример прикрепляю.

На странице должно умещаться 3 блока из которых состоит описание решения и три иллюстрации. Есть решения на 3-6 и 12 блоков.

Буклет после работы пойдёт в печать, он должен быть полностью для этого готов в результате.

Он должен быть:

1. Эстетически красивым

2. Минималистичным

3. Выглядеть дорого и круто

4. Полностью соответствующим законам композиции в дизайне и вёрстке.