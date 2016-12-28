Подготовка сверстанной брошюры к печати

Необходимо внести изменения в сверстанную брошюру.

Есть сверстанная брошюра в cdr на 24 листа с разворотом, в которой необходимо внести небольшие исправления и подготовить к печати для брошюрования методом термоклейки.

1) Брошюра имеет размер(Ш*В) 21*21см. Переверстать на размер 21*23см.

2) добавить 1 лист( на основе макета )

3) Контент утвержден. Необходимо исправить (добавить удалить слова) в некоторых предложениях и немного изменить расположение предложений для того чтобы выглядело пропорционально.

4) Изменить фон некоторых блоков для приведения к хорошему качеству печати.

5) Поменять расположение нескольких объектов.

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