Подготовка сверстанной брошюры к печати

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен7 заявок191 просмотр

Необходимо внести изменения в сверстанную брошюру.

Есть сверстанная брошюра в cdr на 24 листа с разворотом, в которой необходимо внести небольшие исправления и подготовить к печати для брошюрования методом термоклейки.

1) Брошюра имеет размер(Ш*В) 21*21см. Переверстать на размер 21*23см.

2) добавить 1 лист( на основе макета )

3) Контент утвержден. Необходимо исправить (добавить удалить слова) в некоторых предложениях и немного изменить расположение предложений для того чтобы выглядело пропорционально.

4) Изменить фон некоторых блоков для приведения к хорошему качеству печати.

5) Поменять расположение нескольких объектов.

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8 лет назад
labtex
47 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

artlik
54 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
$20
3 дня
Таня спасибо! Все супер, быстро и качественно! Взаимодействие простое и легкое, нет предвзятого отношения. С наступающим Новым Годом!
Легко работать с человеком, который знает чего хочет)...всего хорошего и буду рада новому сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

artlik
54 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад