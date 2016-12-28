Добрый день товарищи фрилансеры, нужно разработать дизайн листовки А5, рабочая основа уже есть после ее расклейки выяснилось, что нужно внести некоторые коррективы. ПСД исходника есть. Что именно, цель листовки почему она выполнена в виде ...
Подготовка сверстанной брошюры к печати
Необходимо внести изменения в сверстанную брошюру.
Есть сверстанная брошюра в cdr на 24 листа с разворотом, в которой необходимо внести небольшие исправления и подготовить к печати для брошюрования методом термоклейки.
1) Брошюра имеет размер(Ш*В) 21*21см. Переверстать на размер 21*23см.
2) добавить 1 лист( на основе макета )
3) Контент утвержден. Необходимо исправить (добавить удалить слова) в некоторых предложениях и немного изменить расположение предложений для того чтобы выглядело пропорционально.
4) Изменить фон некоторых блоков для приведения к хорошему качеству печати.
5) Поменять расположение нескольких объектов.
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