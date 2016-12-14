Дизайн презентации (быстрое оформление)

Добрый день, Интересует дизайн презентации и конвертация в формат PDF перед отправкой заказчику.

Вот исходник: https://docs.google.com/presentation/d/1cF5POb6vZFKH_SbXohzgU8pul7130RWZ6rs8xwu6Ai4/edit?usp=sharing

Дизайн и верстка - сделать чтобы смотрелось качественно, креативно, продумать общий стиль и яркое дизайнерское решение.

Объем - там всего 12 простых слайдов (преимущественно это работы портфолио).

Стоимость - 1500 рублей.

Срок - сегодня до вечера (14 дек 2016).

Оплата - по факту, напрямую на webmoney, ЯД, на карточку или Золотая корона.

Результат - PDF который понравится клиенту.

Дополнительная информация - картинки, логотипы, скриншоты, ответы на любые вопросы - при личном общении (емейл или скайп).

Пожалуйста оставляйте скайп для оперативности.