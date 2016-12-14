Необходимо внести изменения в сверстанную брошюру. Есть сверстанная брошюра в cdr на 24 листа с разворотом, в которой необходимо внести небольшие исправления и подготовить к печати для брошюрования методом термоклейки. 1) ...
Дизайн презентации (быстрое оформление)
Добрый день, Интересует дизайн презентации и конвертация в формат PDF перед отправкой заказчику.
Вот исходник: https://docs.google.com/presentation/d/1cF5POb6vZFKH_SbXohzgU8pul7130RWZ6rs8xwu6Ai4/edit?usp=sharing
Дизайн и верстка - сделать чтобы смотрелось качественно, креативно, продумать общий стиль и яркое дизайнерское решение.
Объем - там всего 12 простых слайдов (преимущественно это работы портфолио).
Стоимость - 1500 рублей.
Срок - сегодня до вечера (14 дек 2016).
Оплата - по факту, напрямую на webmoney, ЯД, на карточку или Золотая корона.
Результат - PDF который понравится клиенту.
Дополнительная информация - картинки, логотипы, скриншоты, ответы на любые вопросы - при личном общении (емейл или скайп).
Пожалуйста оставляйте скайп для оперативности.
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