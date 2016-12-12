Меню для кафе

Добрый день товарищи фрилансеры, нужно разработать дизайн листовки А5, рабочая основа уже есть после ее расклейки выяснилось, что нужно внести некоторые коррективы. ПСД исходника есть. Что именно, цель листовки почему она выполнена в виде ...