Меню для кафе

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт19 заявок276 просмотров

Необходимо сделать меню для кафе в зеленых,салатовых и оранжевых цветах

Сделать работу необходимо в программе Adobe InDesing 

Примерно так должны выглядеть обложка и сами страницы внутри каталога

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8 лет назад
EvgeniyaOrlova
Евгения 
43 года
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров