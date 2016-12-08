Верстка журнала. Нужен квалифицированный специалист

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт11 заявок204 просмотра

Нужен квалифицированный специалист в области дизайна и верстки журнала для полиграфии.

Нужно сверстать для печати журнал 20 разворотов в номере, 4 номера в году.

Пример дизайна и верстки, которая нравится: https://interia.jab.de/#28

Опыт обязателен. Присылайте примеры ваших работ.

8 лет назад
dimetrius1985
40 лет
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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