dimetrius1985

Требуется опытный специалист по WP Elementor для удаленной работы над проектом на CMS Wordpress. Необходим опыт от 2-3 лет и хорошие знания английского языка. Ожидается ответственность, проактивность и желание обучаться. Укажите стоимость часа работы в предложении.
Занимаемся комплексной разработкой web-проектов от идеи до финального тестирования.
Есть большой опыт работы с проектами как европейского, американского рынка, так и с украинскими клиентами.
Можем сформировать команду для вашего проекта. Также возможен аутсорсинг отдельных специалистов
Работаем уже более 8 лет. За это время успешно сотрудничали с более чем 30 стартапами и крупными проектами в Европе, США, Украине, Казахстане.
Технологии разработки клиентской части (frontend):
- HTML5 / CSS3
- jQuery / JavaScript
- Twitter Bootstrap, Foundation, Bourbon
- SASS (SCSS) / LESS
- HAML, Coffee Script
- Google/Yandex Maps
- Angular JS
- ExtJS 3, 4
Технологии разработки серверной части (backend):
- PHP (Laravel, Bitrix, WordPress, PrestaShop, Symfony. Для крупных проектов используем наш корпоративный фреймворк)
- Ruby/RoR
- MySQL, Redis
- Web Sockets
Другие технологии:
- .NET (C#)
- 1C
Для крупных проектов придерживаемся Agile методологии разработки.
Всегда ориентируемся на долгосрочное сотрудничество.
Всегда рады как новым, так и нашим постоянным клиентам.
Краткая информация о нашей компании: https://dev.diansoftware.com/files/DianSoftware-brief-ru.pdf
Контакты:
email: [email protected]
skype: dmitriy-baltin
тел.: +380999059669
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