dimetrius1985

Комплексная разработка стартапов и web-проектов. Выделенная команда под проект. Laravel, Bitrix, WordPress, RoR, SASS(LESS), ExtJS, AngularJS

Занимаемся комплексной разработкой web-проектов от идеи до финального тестирования.

Есть большой опыт работы с проектами как европейского, американского рынка, так и с украинскими клиентами.

Можем сформировать команду для вашего проекта. Также возможен аутсорсинг отдельных специалистов

Работаем уже более 8 лет. За это время успешно сотрудничали с более чем 30 стартапами и крупными проектами в Европе, США, Украине, Казахстане.

Технологии разработки клиентской части (frontend):

- HTML5 / CSS3

- jQuery / JavaScript

- Twitter Bootstrap, Foundation, Bourbon

- SASS (SCSS) / LESS

- HAML, Coffee Script

- Google/Yandex Maps

- Angular JS

- ExtJS 3, 4

Технологии разработки серверной части (backend):

- PHP (Laravel, Bitrix, WordPress, PrestaShop, Symfony. Для крупных проектов используем наш корпоративный фреймворк)

- Ruby/RoR

- MySQL, Redis

- Web Sockets

Другие технологии:

- .NET (C#)

- 1C

Для крупных проектов придерживаемся Agile методологии разработки.

Всегда ориентируемся на долгосрочное сотрудничество.

Всегда рады как новым, так и нашим постоянным клиентам.

Краткая информация о нашей компании: https://dev.diansoftware.com/files/DianSoftware-brief-ru.pdf

Контакты:

email: [email protected]

skype: dmitriy-baltin

тел.: +380999059669

Сайт: https://www.diansoftware.com/en