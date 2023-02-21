dimetrius1985

Дмитрий Балтин dimetrius1985

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 часов назад
Комплексная разработка стартапов и web-проектов. Выделенная команда под проект. Laravel, Bitrix, WordPress, RoR, SASS(LESS), ExtJS, AngularJS

Занимаемся комплексной разработкой web-проектов от идеи до финального тестирования.

Есть большой опыт работы с проектами как европейского, американского рынка, так и с украинскими клиентами.

Можем сформировать команду для вашего проекта. Также возможен аутсорсинг отдельных специалистов

Работаем уже более 8 лет. За это время успешно сотрудничали с более чем 30 стартапами и крупными проектами в Европе, США, Украине, Казахстане.

Технологии разработки клиентской части (frontend):

- HTML5 / CSS3

- jQuery / JavaScript

- Twitter Bootstrap, Foundation, Bourbon

- SASS (SCSS) / LESS

- HAML, Coffee Script

- Google/Yandex Maps

- Angular JS

- ExtJS 3, 4

Технологии разработки серверной части (backend):

- PHP (Laravel, Bitrix, WordPress, PrestaShop, Symfony. Для крупных проектов используем наш корпоративный фреймворк)

- Ruby/RoR

- MySQL, Redis

- Web Sockets

Другие технологии:

- .NET (C#)

- 1C

Для крупных проектов придерживаемся Agile методологии разработки.

Всегда ориентируемся на долгосрочное сотрудничество.

Всегда рады как новым, так и нашим постоянным клиентам.

Краткая информация о нашей компании: https://dev.diansoftware.com/files/DianSoftware-brief-ru.pdf

Контакты:

email: [email protected]

skype: dmitriy-baltin

тел.: +380999059669

Сайт: https://www.diansoftware.com/en

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недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
10%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Ищем специалиста на WP Elementor

    Требуется опытный специалист по WP Elementor для удаленной работы над проектом на CMS Wordpress. Необходим опыт от 2-3 лет и хорошие знания английского языка. Ожидается ответственность, проактивность и желание обучаться. Укажите стоимость часа работы в предложении.

    ElementorWordPress
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Подключить ротацию логов

    Требуется подключить ротацию логов для проекта на Magento, чтобы устранить проблемы с переполнением дискового пространства. Хостинг уведомил о больших логах, необходимо использовать инструмент hypernode-auto-logrotate для решения проблемы. Укажите стоимость часа работы и предполагаемое время выполнения. Рассматривается возможность постоянного сотрудничества в области системного администрирования.

    Системное администрирование1 заявка
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Magento. Задача с поиском.

    Необходимо улучшить функционал поиска товаров в проекте на Magento 2. Требуется настройка поиска с использованием Elasticsearch, чтобы товары находились по частичному совпадению названия. Например, при вводе 'T30002' должен отображаться товар 'Front Derailleur Shimano AFDT30002TSM3 Acera 9s'. Укажите стоимость часа работы и приблизительное время выполнения.

    Magento
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Верстка журнала с фотографиями

    Необходимо сверстать журнал, состоящий преимущественно из фотографий. Для обложки требуется оригинальный дизайн, также необходимо оформить 2-3 страницы с текстом и фото. Будет предоставлено 100-120 фото, которые нужно разместить гармонично по страницам. Проект для печати 100 экземпляров. Ожидаются предложения по стоимости и дизайну.

    Верстка книг
    Верстка полиграфии3 заявки
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Разработка лендинга на WP

    Требуется php-программист для разработки лендинга на WordPress. Необходимо реализовать адаптивную верстку и программную часть с использованием Custom post type. Опыт от 3-х лет, хорошее знание английского языка и ответственность. Возможность долгосрочного сотрудничества при успешном выполнении проекта.

    Адаптивная версткаВерстка лендинговИнтеграция версткиPHPWordPress
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Php - доработка высоконагруженного проекта (php, doctrine, redis)

    Ищем PHP-программиста для доработки проекта о Формуле-1. Задачи включают внедрение пуш уведомлений, работу с chatGPT API, миграцию на PHP 8.2 и оптимизацию. Нужен опыт от 2-3 лет, знание английского, ответственность и желание обучаться. Ожидается загрузка около 20 часов в месяц.

    Доработка сайтовОптимизация кодаPHP
    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Разработка многоязычной версии веб- приложения на CodeIgniter 3

    Требуется разработка многоязычной версии веб-приложения на CodeIgniter 3, ориентированного на рынок Нидерландов. Внедрение многоязычности темплейтов с использованием автоматического перевода. Идеальный кандидат должен иметь 2-3 года опыта работы с CodeIgniter и знание английского языка. Укажите ваш рейт и приложите CV.

    Создание веб-приложенийCodeIgniterАнглийский язык
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Magento 2 программист

    Требуется ответственный программист с опытом работы на Magento 2 от 2-3 лет для удаленной работы над e-commerce проектом для рынка Нидерландов. Важно знание английского языка и готовность обучаться. Укажите ваш hourly rate в предложении.

    Magento
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Codeigniter. Создание мобильного приложения на основе веб-приложения

    Требуется консультация специалиста с опытом разработки мобильных приложений на основе веб-приложений. Проект разрабатывается на Codeigniter. Если сотрудничество окажется успешным, возможны дальнейшие задачи по этому проекту.

    Создание веб-приложенийCodeIgniter
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Php - доработка высоконагруженного проекта (php, doctrine, redis)

    Ищем PHP-программиста для доработки высоконагруженного проекта о Формуле-1. Задачи включают внедрение пуш уведомлений, работу с chatGPT API, миграцию на PHP 8.2 и оптимизацию фида для Google News. Требуется опыт от 2-3 лет и знание английского языка. Ожидаемая нагрузка — 20 часов в месяц.

    Доработка сайтовОптимизация кодаPHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Разработать 3d модели для 55 простых товаров

    Требуется разработать 3D-модели для 55 простых товаров в формате glTF. Модели будут использоваться в 3D-конфигураторе. Ожидается оценка бюджета и сроков выполнения задачи. Редактор для создания моделей: три.js или совместимый с форматом glTF.

    3D-моделирование
    3D-графика11 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Создание интернет магазина на базе saas сервиса Shopify

    Необходимо разработать интернет магазин на платформе Shopify, используя купленную тему. Работа включает в себя HTML-верстку, изменение текстов и адаптацию блоков под общий дизайн. Ожидается опыт работы с Shopify и навыки в дизайне и HTML/CSS.

    Создание интернет-магазиновCSSHTMLShopify
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Php - доработка высоконагруженного проекта (php, doctrine, redis)

    Ищется PHP-программист для доработки высоконагруженного проекта, посвященного новостям Формулы-1. Основные задачи включают создание новых страниц и улучшение SEO показателей. Опыт работы 2-3 года с использованием Twig, Doctrine и Redis. Загрузка - около 20 часов в неделю. Требуется знание английского языка и ответственность.

    GitPHPRedis
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Laravel программист с опытом

    Требуется ответственный PHP-программист с опытом работы от 2-3 лет для постоянной работы над проектом на Laravel, посвященным продаже корпоративных мероприятий в Нидерландах. Ожидается около 20 часов в неделю, хорошие знания английского языка и желание обучаться. Используемый стек: Laravel 5.7, Nova, Elasticsearch, Git.

    GitLaravelPHP
    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Задача для программиста CodeIgniter. Заменить API Fotolia на Adobe sto

    Требуется замена API Fotolia на Adobe Stock API на сайте, разработанном с использованием CodeIgniter. Необходимо обновить функционал для загрузки и поиска изображений, а также для оформления заказов с использованием нового API. Проверка страниц с использованием API и интеграция нового функционала. Ожидается долгосрочное сотрудничество.

    CodeIgniter
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Сделать копию простого сайта на WordPress

    Ищется программист для создания копии сайта на WordPress. Необходима аккуратная проработка дизайна и возможность редактирования контента через админпанель. Используйте любые инструменты, такие как Elementor или Gutenberg. Контент должен быть перенесен с примера сайта. Укажите бюджет и сроки выполнения проекта.

    ElementorHTMLWordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • WordPress программист

    Небольшая аутсорсинговая компания из Киева ищет WordPress программиста. Требуется опыт работы 2-3 года, знание HTML и CSS, а также хороший уровень английского языка. Проекты разнообразные, работа удаленная с почасовой оплатой 10-15 евро/час. Ожидается ответственность и желание обучаться.

    CSSHTMLLaravelWordPress
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Поддержка и доработка высоконагруженного проекта(php, doctrine, redis)

    Требуется программист для поддержки и доработки высоконагруженного проекта, посвященного новостям Формулы-1. Задачи включают создание новых страниц, багфиксинг и улучшение SEO показателей. Ожидаемая нагрузка - 10-20 часов в неделю. Проект использует стек технологий: PHP, Doctrine, Redis, Twig, самописный фреймворк и Git.

    GitPHPRedis
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Middle PHP developer

    Аутсорсинговая компания из Киева ищет Middle PHP разработчика для работы над проектами на CMS Prestashop и Magento. Предоставляется возможность удаленной работы, свободный график и интересные проекты. Требуется опыт от 2-3-х лет, хорошие знания PHP и желание обучаться. Знание английского языка обязательно. Приветствуется опыт с другими CMS и фреймворками.

    CSSHTMLLaravelMagentoPHP
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Консультация у специалиста по Azure AD (проблема с SSO)

    Необходима консультация специалиста по Azure AD для решения проблемы с интеграцией Single Sign-On. При переходе на аккаунт заказчика возникает ошибка прав доступа. Требуется помощь в настройке разрешений для приложения и устранении проблемы с SSO.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад
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Отзывы фрилансеров

herman_zuiakov
25 лет
5 лет в сервисе
Был
12 часов назад
$100
10 баллов
2 года назад
Сделать копию простого сайта на WordPress
ElementorHTMLWordPress
Отличный заказчик, точная постановка задачи, быстрая проверка. Буду рад повторному сотрудничеству!
Отлично выполненный заказ. Рекомендую.
Ответный отзыв
micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
6 часов назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Помощь с администрированием mysql
MySQL
Отличный заказчик, работаем не первый раз, все отлично как всегда! Рекомендую!
Все было супер! Очень оперативно решили проблему! Очень рекомендую сотрудничество с Сергеем.
Ответный отзыв
micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
6 часов назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Для специалиста по Joomla. Ускорить загрузку сайта.
Joomla
Отличный заказчик, задача ясная, проверили и оплатили в срок! Спасибо за сотрудничество! Рекомендую!
Было очень приятно поработать с Сергеем! Оперативно решил проблему! Всегда был на связи и подробно комментировал свои действия, составил очень полезный для нас отчет по работе! Очень рекомендую Сергея любому заказчику. Надеюсь, еще поработаем.
Ответный отзыв