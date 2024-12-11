Требуется выполнить HTML-верстку шаблонов сайта по предоставленным макетам. Интеграция на CMS не требуется. Задача требует точности и внимательности к деталям для создания качественных шаблонов.
Ищем специалиста на WP Elementor
Добрый день.
Ищем ответственного специалиста в нашу команду для удаленной работы над проектом на CMS Wordpress + Elementor. Нужен специалист с хорошим опытом на Elementor для постоянного сотрудничества.
Требования:
1. Опыт работы с Elementor от 2-3-х лет.
2. Хорошие знания англ. языка (свободное чтение, понимание и хотя бы минимальный разговорный)
3. Ответственность, проактивность, трудолюбие, желание обучаться
Пожалуйста, в предложении укажите ваш рейт (стоимость часа работы)
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