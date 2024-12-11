Добрый день.

Ищем ответственного специалиста в нашу команду для удаленной работы над проектом на CMS Wordpress + Elementor. Нужен специалист с хорошим опытом на Elementor для постоянного сотрудничества.

Требования:

1. Опыт работы с Elementor от 2-3-х лет.

2. Хорошие знания англ. языка (свободное чтение, понимание и хотя бы минимальный разговорный)

3. Ответственность, проактивность, трудолюбие, желание обучаться

Пожалуйста, в предложении укажите ваш рейт (стоимость часа работы)