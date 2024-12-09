Требуется выполнить вёрстку 3 страниц по макетам из Figma с учетом адаптивности. Страницы не сложные, оплата 120$ по готовности, обновления раз в час на сервере. Показать готовую работу на вашем сервере.
Легкое задание на 10 мин хтмл, css
Убрать вывод текста который находится в тегах h3 (получите скидку на установку)
поправить отступы текста от ссылок в меню. На скринах показано.
сайт на cms modx
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