Сверстать лендинг конференции

$200
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок7 просмотров

Только для опытных верстальщиков.

Нужно сверстать лендинг конференции по типу

https://reactsummit.com

Верстка лендингов
5 месяцев назад
LP_FUNKy
40 лет
19 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров