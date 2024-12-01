Создать сайт на HTML

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Закрыт10 заявок50 просмотров

Пишите ваши сроки и цену.

Необходимо свертсать лендинг по готовому макету Figma. Адаптивно, кроссбраузерно, форма опроса и обратной связи.
https://www.figma.com/design/T37BkcPwM3ba9DAb5iovTW/ArtFixPro-(Copy)?node-id=17-358&node-type=canvas&t=X1aMieIWkeU905PT-0

Отправка в телеграмм.

Дизайн во вложении. Личный кабинет пока что не нужен, только сделать сайт и формы с отправкой в телеграмм.

Компания предоставляет услуги по установке телефизоров, сборке мебели и вешаем полочки и картины на стены.

Язык сайта: английский.

Что требуется от вас:

  • Качественный код

  • Поддержка продукта (в случае выявления неисправностей)

  • Возможность доработок (если я что то придумаю, то вы это внедрите за доп. плату)

FigmaHTMLАдаптивная версткаВерстка лендингов
5 месяцев назад
Demasonik
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