Требуется разработка веб-сайта компании с HTML-версткой, ориентированного на примеры atratec-gmbh.de и brandt-wangler.de. Имеются готовые тексты и структура. Домен должен быть .de.
Слайдер на Swiper js
Вітаю! Потрібно написати слайдер на Swiper js та адаптувати його.
Код секції скину виконавцю. Писати по бем та на scss.
Заявки фрилансеров
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