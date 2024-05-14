Слайдер на Swiper js

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок20 просмотров

Вітаю! Потрібно написати слайдер на Swiper js та адаптувати його.

Код секції скину виконавцю. Писати по бем та на scss.

SCSS
5 месяцев назад
Dashan_chik
Даша 
22 года
3 года в сервисе
Была
2 часа назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Веб сайт компании

    Требуется разработка веб-сайта компании с HTML-версткой, ориентированного на примеры atratec-gmbh.de и brandt-wangler.de. Имеются готовые тексты и структура. Домен должен быть .de.

    Создание сайтов
    HTML-верстка21 заявка
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Создать страницу оглавление каталога htm файлов (список - дерево)

    Требуется разработать страницу оглавления каталога htm файлов в виде раскрывающегося списка. Необходимо перевести два готовых файла с ссылками на офлайн htm файлы, находящиеся в подкаталоге 'Docs'. Сохранить результат в формате htm, включая исходный файл. Указание срока и суммы является обязательным.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 месяцев назад

  • Верстка макета

    Необходимо сверстать макеты приложения с учетом адаптивности, кроссбраузерности и легкой загрузки (Google PageSpeed 95+). Обеспечить перфект пиксель, формы должны отправлять письма с сообщением об успешной отправке. Укажите сумму и срок выполнения.

    Адаптивная версткаВерстка лендинговВерстка сайтовВерстка страницСоздание сайтов
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 месяцев назад

  • Верстка и посадка на wordpress

    Требуется выполнить HTML-верстку сайта по макетам из Figma и посадить верстку на WordPress. Необходимо сделать адаптивный дизайн для ПК, мобильных устройств и планшетов. Макет включает поп-апы, состояния кнопок и три формы обратной связи. Оплата через PayPal или Zelle.

    Адаптивный дизайнВерстка сайтовИнтеграция версткиFigmaWordPress
    HTML-верстка26 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Сверстать анкету

    $30

    Требуется сверстать страницу сайта - анкету с количественным счётом ответов клиентов. Собранные данные будут отправляться на почту клиента. Формат таблицы будет предоставлен исполнителю. Укажите стоимость выполнения задачи.

    Верстка страниц
    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Верстка сайта

    Требуется выполнить HTML-верстку небольшого сайта-визитки за сутки. Имеется идеальный лэйаут в Фигме с четко разложенными компонентами. Необходимо сверстать 6 страниц с высоким качеством исполнения.

    Верстка сайтовFigma
    HTML-верстка27 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Одностраничный (скролльный сайт)

    Требуется разработка одностраничного скролльного сайта с HTML-версткой. Проект включает 3-4 раздела на главной странице. Дизайн должен быть минималистичным. Полное ТЗ будет предоставлено через Google Диск. Срок выполнения - до 24 часов.

    Создание одностраничных сайтов
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Нужен разработчик шаблонов писем

    $30

    Ищем опытного разработчика шаблонов писем с навыками в HTML, CSS и VML. Обязанности включают создание и оптимизацию шаблонов по макетам в Figma и PDF. Необходимы знания адаптивного дизайна и тестирования для различных почтовых клиентов. Опыт работы с инструментами, такими как Litmus, будет преимуществом.

    CSSFigmaHTML
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Сверстать страницы по дизайну figma

    $200

    Требуется сверстать 4 страницы по предоставленному дизайну Figma с использованием Next.js. Страницы включают главную, чат (реактивный), калькулятор покупки буста (реактивный) и thank you page. Логику связи с бекендом реализовывать не нужно, требуется поддержка мультиязычности.

    Верстка страницFigmaNext.js
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 месяцев назад