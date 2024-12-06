Верстка макета

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен18 заявок304 просмотра

Добрый день! Необходимо сверстать макеты (приложение).

Требования: адаптивно, кроссбраузерность, легкая загрузка (google pagespeed 95+), адаптив на ваше усмотрение.

перфект пиксель, Все формы должны отправлять письма. Форма после отправки должна исчезать и вместо нее сообщение о успешной отправке.

Просьба указывать сумму и срок.

Макет

https://www.figma.com/proto/hc5L32nRcDp87rVXnlJLPL/Untitled?node-id=0-3&node-type=canvas&t=cvVjKe9pkR5OgPvn-0&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&hide-ui=1

Адаптивная версткаВерстка лендинговВерстка сайтовВерстка страницСоздание сайтов
5 месяцев назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
онлайн

Выбранный исполнитель

ob163256
Олег 
44 года
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад
5 месяцев назад
$100
4 дня
Escrow
Олег отлично справился с задачей! Быстро и без лишних вопросов! Рекомендую!
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Андрей
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 дня назад
34 отзыва
5 месяцев назад
Алексей
 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
день назад
11 отзывов
5 месяцев назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
5 месяцев назад
ТОП-10
HTML-верстка
Максим
 
35 лет
10 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
5 месяцев назад
Василь
 
22 года
4 года в сервисе
Был
месяц назад
5 месяцев назад
Богдан
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
1 отзыв
5 месяцев назад
Екатерина
 
36 лет
8 лет в сервисе
Была
2 дня назад
5 месяцев назад
Айбек
 
18 лет
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад
5 месяцев назад
Дмитрий
 
24 года
4 года в сервисе
Был
день назад
8 отзывов
5 месяцев назад
Станіслав
 
18 лет
год в сервисе
Был
11 часов назад
4 отзыва
5 месяцев назад
Юлия
 
29 лет
3 года в сервисе
Была
12 дней назад
1 отзыв
5 месяцев назад
Сергей
 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
17 часов назад
3 отзыва
5 месяцев назад
Руслан
 
19 лет
5 месяцев в сервисе
Был
месяц назад
2 отзыва
5 месяцев назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
11 часов назад
168 отзывов
5 месяцев назад
ТОП-5
HTML-верстка
Сергей
 
33 года
10 лет в сервисе
Был
день назад
13 отзывов
5 месяцев назад
Лучший HTML-верстальщик апреля
Даша
 
22 года
3 года в сервисе
Была
11 часов назад
1 отзыв
5 месяцев назад
ob163256
Олег 
44 года
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад
5 месяцев назад
Жалгас
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
21 час назад
19 отзывов
5 месяцев назад