Требуется выполнить HTML-верстку сайта по макетам из Figma и посадить верстку на WordPress. Необходимо сделать адаптивный дизайн для ПК, мобильных устройств и планшетов. Макет включает поп-апы, состояния кнопок и три формы обратной связи. Оплата через PayPal или Zelle.
Верстка макета
Добрый день! Необходимо сверстать макеты (приложение).
Требования: адаптивно, кроссбраузерность, легкая загрузка (google pagespeed 95+), адаптив на ваше усмотрение.
перфект пиксель, Все формы должны отправлять письма. Форма после отправки должна исчезать и вместо нее сообщение о успешной отправке.
Просьба указывать сумму и срок.
Макет
https://www.figma.com/proto/hc5L32nRcDp87rVXnlJLPL/Untitled?node-id=0-3&node-type=canvas&t=cvVjKe9pkR5OgPvn-0&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&hide-ui=1
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка26 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $30
Требуется сверстать страницу сайта - анкету с количественным счётом ответов клиентов. Собранные данные будут отправляться на почту клиента. Формат таблицы будет предоставлен исполнителю. Укажите стоимость выполнения задачи.HTML-верстка13 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется выполнить HTML-верстку небольшого сайта-визитки за сутки. Имеется идеальный лэйаут в Фигме с четко разложенными компонентами. Необходимо сверстать 6 страниц с высоким качеством исполнения.HTML-верстка27 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется разработка одностраничного скролльного сайта с HTML-версткой. Проект включает 3-4 раздела на главной странице. Дизайн должен быть минималистичным. Полное ТЗ будет предоставлено через Google Диск. Срок выполнения - до 24 часов.HTML-верстка6 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $30
Ищем опытного разработчика шаблонов писем с навыками в HTML, CSS и VML. Обязанности включают создание и оптимизацию шаблонов по макетам в Figma и PDF. Необходимы знания адаптивного дизайна и тестирования для различных почтовых клиентов. Опыт работы с инструментами, такими как Litmus, будет преимуществом.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт4 месяца назад
- $200
Требуется сверстать 4 страницы по предоставленному дизайну Figma с использованием Next.js. Страницы включают главную, чат (реактивный), калькулятор покупки буста (реактивный) и thank you page. Логику связи с бекендом реализовывать не нужно, требуется поддержка мультиязычности.Завершен5 месяцев назад
- $20
Необхідно зверстати лендінг, максимально наближений до наданого зразка з TikTok. Важливо підібрати схожі шрифти, ефекти та розміри кнопок. Включити анімацію для білої кнопки, яка повинна ховатися внизу сторінки, а також додати посилання на умови використання і політику конфіденційності.Завершен5 месяцев назад
Требуется сверстать 7 страниц по предоставленному макету с темной темой и адаптивным дизайном. Используйте svg для графики, избегайте jQuery и фреймворков. Проверьте верстку в Lighthouse с показателем выше 95+ для мобильных устройств. Оставляйте заявки с указанием суммы и сроков, добавив ключевое слово 'Аниме'.Завершен4 месяца назад
Требуется адаптивная HTML-верстка трех страниц сайта. Необходимо учесть все современные стандарты и сделать страницы удобными для различных устройств. Укажите цену и сроки выполнения работы.HTML-верстка38 заявокЗакрыт4 месяца назад
Ищется веб-дизайнер для консультации по верстке на WordPress. Требуется помочь разобраться с проблемами отображения сайта, анализируя дизайн в Figma. Ожидаются предложения с указанием цен.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт5 месяцев назад