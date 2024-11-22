Требуется разработать страницу оглавления для каталога htm файлов с раскрывающимся списком. Файлы находятся в подкаталоге 'Docs'. В приложении предоставлены оглавление и пример. В оглавлении указаны названия файлов с их местоположением. В заявке необходимо указать срок выполнения и стоимость.