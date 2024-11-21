Консультация по верстке на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка259 просмотров

Я ищу веб-дизайнера, который знаком с версткой на WordPress и может помочь разобраться, что в дизайне сайта (в фигме) может быть не так, из-за чего при верстке сайт отображается криво.

Нужна консультация.

Если кто-то готов помочь, пишите сразу с ценами.

FigmaWordPressВерстка сайтов
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
5 месяцев назад
ТОП-10
HTML-верстка