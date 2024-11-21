Необходимо исправить верстку HTML на мобильной версии сайта. Проблема заключается в неправильном отображении синей формы и кнопки 'Получить коммерческое предложение'. Требуется обеспечить корректное отображение всех элементов на мобильных устройствах.
Разместить один-два простых адаптивных блока на сайте
Блок простой, буквально форма из трёх полей. Но вот подогнать это всё, чтобы оно корректно работало в адаптивности ,и т.д. - тот ещё квест для меня.
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