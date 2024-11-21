Разместить один-два простых адаптивных блока на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки22 просмотра

Блок простой, буквально форма из трёх полей. Но вот подогнать это всё, чтобы оно корректно работало в адаптивности ,и т.д. - тот ещё квест для меня.

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Адаптивная версткаВерстка блоков
5 месяцев назад
AndrewT
Андрей 
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