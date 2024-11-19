Верстка макетов

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок60 просмотров

Добрый день! Необходимо сверстать макеты в html. В приоритете скорость загрузки и плавность эффектов и переходов. Чтобы все максимально было похоже на моб приложение.

Просьба посмотреть все страницы. И указать сумму и срок.

https://www.figma.com/proto/VjzLnjq5k6pqNdLdMo8zCM/LiquiMolly?node-id=54-200&node-type=canvas&t=oNvJNE5Vq849uYew-0&scaling=scale-down&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=1%3A2

FigmaHTMLВерстка страниц
5 месяцев назад
awstudio
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