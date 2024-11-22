Задача включает выкачку HTML-страниц сайта с их дальнейшим исправлением. Необходимо удалить все метрики и ссылки на сторонние ресурсы, скопировать только HTML, стили и изображения. Формы логина и обратной связи должны быть адаптированы для работы на новом сервере. Блог за 2023-2024 года и страница Career также должны быть добавлены и сверстаны.