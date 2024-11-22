Поправить верстку на мобильном

$3
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт14 заявок315 просмотров

на мобильном на синей форме поля криво отображаются, и кнопка получить коммерч. предложение

Адаптивная верстка
5 месяцев назад
lebrons
Олег 
33 года
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Заявки фрилансеров

Худоёр
 
24 года
5 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
5 месяцев назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
5 месяцев назад
ТОП-10
HTML-верстка
Сергей
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
день назад
5 месяцев назад
Константин
 
47 лет
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
2 отзыва
5 месяцев назад
Екатерина
 
36 лет
8 лет в сервисе
Была
2 дня назад
5 месяцев назад
Сергей
 
33 года
10 лет в сервисе
Был
день назад
13 отзывов
5 месяцев назад
Лучший HTML-верстальщик апреля
Рузимурод
 
29 лет
год в сервисе
Был
2 месяца назад
5 месяцев назад
Станіслав
 
18 лет
год в сервисе
Был
41 минуту назад
4 отзыва
5 месяцев назад
Уланбек
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
3 часа назад
63 отзыва
5 месяцев назад
ТОП-10
HTML-верстка
Олег
 
22 года
2 года в сервисе
Был
месяц назад
5 месяцев назад
Дина
 
37 лет
6 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
2 отзыва
5 месяцев назад
Никита
 
19 лет
6 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад
5 месяцев назад
Даша
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 часа назад
1 отзыв
5 месяцев назад
Жалгас
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
день назад
19 отзывов
5 месяцев назад

  • Похожие заказы

  • Доработка фронт сайтов

    Ищется специалист для доработки фронт сайтов с выполнением правок по ТЗ. Задачи включают исправление ошибок, замену картинок, текста и шрифтов. Инструкции будут предоставлены в виде видео, чтобы обеспечить максимальную ясность. Укажите языки программирования, которыми владеете.

    Доработка сайтовРедактирование изображенийУстранение ошибок
    HTML-верстка26 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Верстка лендинга

    Требуется выполнить верстку одностраничного лендинга с использованием HTML. Необходимо создать адаптивные версии для мобильных устройств. Обратите внимание на актуальные тенденции в дизайне и удобство использования.

    Верстка лендинговСоздание одностраничных сайтов
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 месяцев назад

  • Вёрстка макетов по Figma. Десктоп, планшет, мобайл

    $150

    Необходимо выполнить вёрстку макетов по исходникам из Figma для десктопа, планшета и мобайла. Требуется кроссбраузерность, использование изображений в форматах webp/svg, соблюдение атрибутов в тегах, применение методологии БЭМ и возможность использования less/sass. Запрещены css фреймворки и jquery. Срок выполнения - 7 дней. Промежуточные результаты должны предоставляться оперативно.

    Верстка сайтовFigma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 месяцев назад

  • Создать страницу оглавление каталога htm файлов

    Требуется разработать страницу оглавления для каталога htm файлов с раскрывающимся списком. Файлы находятся в подкаталоге 'Docs'. В приложении предоставлены оглавление и пример. В оглавлении указаны названия файлов с их местоположением. В заявке необходимо указать срок выполнения и стоимость.

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Поправить и докрутить верстку

    Требуется исправить и доработать HTML-верстку сайта, улучшив отступы, плавность ховеров и размер шрифтов. Необходимо сравнить с макетом и выровнять. Верстка должна быть адаптирована под WordPress. Обеспечить подключение формы обратной связи и исправить текущие ошибки в коде.

    Верстка сайтовДоработка сайтовFigmaWordPress
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Нужно выкачать Html страницы сайта и поправить верстку.

    $100

    Задача включает выкачку HTML-страниц сайта с их дальнейшим исправлением. Необходимо удалить все метрики и ссылки на сторонние ресурсы, скопировать только HTML, стили и изображения. Формы логина и обратной связи должны быть адаптированы для работы на новом сервере. Блог за 2023-2024 года и страница Career также должны быть добавлены и сверстаны.

    Верстка сайтовДоработка сайтовHTML
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Верстка макетов

    Требуется выполнить HTML-верстку макетов с акцентом на высокую скорость загрузки и плавные эффекты, чтобы страницы максимально походили на мобильное приложение. Необходимо изучить все страницы макетов и указать стоимость и сроки выполнения работы.

    Верстка страницFigmaHTML
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Верстка шаблона внутренней страницы

    Требуется сверстать шаблон внутренней страницы для сайта, работающего на платформе Битрикс. Основное внимание уделяется HTML-верстке. Уточнение деталей возможно в дальнейшем.

    Верстка страниц1С-Битрикс
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Адаптивная верстка

    Требуется адаптивная верстка всех страниц по предоставленному дизайну. Верстка должна быть SEO Friendly, с семантическим и валидным кодом. Использование CSS Grid и Flexbox обязательно. Необходимо обеспечить кроссбраузерность и реализацию интерактивных элементов. Оптимизация изображений и кода также является важным аспектом задания.

    Адаптивная версткаCSSHTMLJavaScriptjQuery
    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад