Верстка сайта

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Закрыт27 заявок165 просмотров

необходимо за сутки сверстать небольшой сайт, у меня идеальный лэйаут в Фигме, все идеально ровно и компоненты разложены. Максимально качественно. Нужно срочно сверстать - там 6 страниц не больших вообще. Сайт визитка.

FigmaВерстка сайтов
5 месяцев назад
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