Є лендінг який дає Тікток всіх, хто крутить там рекламу.

https://ad-instantpage-sg.tiktokv.com/instant_page/client/page/7177816741987533058

це зразок наших конкурентів.

Нам треба зробити такий самий лендінг, тільки на своїй адресі.

Іншими словами, задача - зверстати цей лендінг, що б поводив себе так само, як наведений приклад.

Треба якомога ближче до прикладу підібрати шрифти, ефекти, розміри кнопок і тому подібне.

На лендінгу завжди присутня внизу кнопка на білому фоні (layer), що завжди висить над самим лендінгом. Треба зробити так, що б вона завжди була видна повністю і була трохи над page bottom.

Але, коли ми скролимо лендінг до самого низу, там внизу буде червона/рожева кнопка вже і тому на останніх(нижніх) 10-15% сторінки давайте будемо ховати (із анімацією) ту білу кнопку.

Також під рожевою кнопкою внизу треба додати 2 посилання

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