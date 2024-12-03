Требуется сверстать 7 страниц по предоставленному макету с темной темой и адаптивным дизайном. Используйте svg для графики, избегайте jQuery и фреймворков. Проверьте верстку в Lighthouse с показателем выше 95+ для мобильных устройств. Оставляйте заявки с указанием суммы и сроков, добавив ключевое слово 'Аниме'.