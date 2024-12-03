Необхідно зверстати лендінг, максимально наближений до наданого зразка з TikTok. Важливо підібрати схожі шрифти, ефекти та розміри кнопок. Включити анімацію для білої кнопки, яка повинна ховатися внизу сторінки, а також додати посилання на умови використання і політику конфіденційності.
Сверстать страницы по дизайну figma
Есть 4 страницы:
Главная
Чат
(реактивный)
Калькулятор покупки буста
(реактивный)
Thank you page
https://www.figma.com/design/h1mxUwDYcPC5YgF2e0nZd1/CSM?node-id=35-2&node-type=canvas&t=tFis0aoyrq7SQLSR-0
Логику связи с бекендом, итд писать ненужно. Только верстка с nextjs. Нужна поддержка мультиязычности.
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