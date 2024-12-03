Сверстать страницы по дизайну figma

$200
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Завершен6 заявок111 просмотров

Есть 4 страницы:

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Thank you page

https://www.figma.com/design/h1mxUwDYcPC5YgF2e0nZd1/CSM?node-id=35-2&node-type=canvas&t=tFis0aoyrq7SQLSR-0

Логику связи с бекендом, итд писать ненужно. Только верстка с nextjs. Нужна поддержка мультиязычности.

FigmaNext.jsВерстка страниц
5 месяцев назад
mmkhitaryan
27 лет
6 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

MakximGor
Максим 
35 лет
10 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
5 месяцев назад
$200
3 дня
Спасибо за работу, все супер!
Задание было четкое и понятное. Заказчика рекомендую!

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