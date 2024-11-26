Требуется выполнить HTML-верстку небольшого сайта-визитки за сутки. Имеется идеальный лэйаут в Фигме с четко разложенными компонентами. Необходимо сверстать 6 страниц с высоким качеством исполнения.
Сверстать анкету
Доброго времени
Требуется сверстать 1 страницу сайта - анкету с количественным счётом ответов клиентов.
Всего накапливать информацию в виде письма на почту клиента, который запросил анкетирование.
Формат таблицы для размещения на хост пришлю исполнителю. Подскажите цену
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