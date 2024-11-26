Сверстать анкету

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт13 заявок137 просмотров

Доброго времени

Требуется сверстать 1 страницу сайта - анкету с количественным счётом ответов клиентов.

Всего накапливать информацию в виде письма на почту клиента, который запросил анкетирование.

Формат таблицы для размещения на хост пришлю исполнителю. Подскажите цену

Верстка страниц
5 месяцев назад
grinvitch282
40 лет
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месяц назад

Заявки фрилансеров

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